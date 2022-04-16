СМИ: украинская делегация во главе с премьером посетит США на следующей неделе

Отмечается, что у представителей Украины запланированы встречи с Международным валютным фондом, Всемирным банком и с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств.

© Фото: pixabay.com

По сообщению СМИ, делегация официальных лиц Украины посетит столицу Соединенных Штатов на предстоящей неделе. Сообщается, что украинская делегация будет состоять из премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и других чиновников.

По информации Reuters, в Вашингтоне у украинцев пройдут двусторонние встречи с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств, а также с Международным валютным фондом.

Вместе с тем сообщается, что украинская делегация примет участие в круглом столе по теме Украины, организуемом Всемирным банком.

Издание отмечает, что встреча, запланированная на четверг, 21 апреля, станет «первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со множеством финансовых чиновников» стран Запада.

Накануне приводилось сообщение, что украинскую столицу Киев и ее окрестности посетили два американских сенатора. По информации, опубликованной New York Times, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц прибыли в город на поезде.

Они добирались из Западной Украины. После, пересев на машину, они проехали в сопровождении полиции по маршруту, будучи приглашенными украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день.