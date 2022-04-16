В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: украинская делегация во главе с премьером посетит США на следующей неделе

Марина Крижановская
03:29 16.04.2022
Отмечается, что у представителей Украины запланированы встречи с Международным валютным фондом, Всемирным банком и с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств.
СМИ: украинская делегация во главе с премьером посетит США на следующей неделе
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

По сообщению СМИ, делегация официальных лиц Украины посетит столицу Соединенных Штатов на предстоящей неделе. Сообщается, что украинская делегация будет состоять из премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко, главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и других чиновников.

По информации Reuters, в Вашингтоне у украинцев пройдут двусторонние встречи с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств, а также с Международным валютным фондом.

Вместе с тем сообщается, что украинская делегация примет участие в круглом столе по теме Украины, организуемом Всемирным банком.

Издание отмечает, что встреча, запланированная на четверг, 21 апреля, станет «первой возможностью для ключевых украинских чиновников лично встретиться со множеством финансовых чиновников» стран Запада.

Накануне приводилось сообщение, что украинскую столицу Киев и ее окрестности посетили два американских сенатора. По информации, опубликованной New York Times, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц прибыли в город на поезде.

Они добирались из Западной Украины. После, пересев на машину, они проехали в сопровождении полиции по маршруту, будучи приглашенными украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:26 В стране и мире
Видео
Вертолеты Росгвардии уничтожили вооруженную группу и военную технику украинских националистов
23:22 В стране и мире
Ректор ВШСИ Полянкин отправлен под домашний арест до 3 мая
22:42 Армия
МО РФ: в Черниговской области ВСУ заминировали дороги вблизи Великого Щемеля, Наумовки и Холмов
22:25 Армия
Видео
Дыры в стенах и разбитое стекло: кадры разрушений в Новой Каховке после обстрела ВСУ Каховской ГЭС
21:28 В стране и мире
Видео
В Белграде проходит массовая акция в поддержку России
Популярное
Видео
В Белграде проходит массовая акция в поддержку России
Видео
Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС в Херсонской области
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Красота разных уголков страны: завтра стартует новый этап конкурса «Новая Звезда - 2022»
Видео
«Есть за 40 тысяч, есть за миллион»: как «сопровождают» ускоренное получение еврейского гражданства
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.