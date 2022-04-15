NYT: два сенатора из США прибыли на поезде в Киев

Представители США прибыли на поезде из Западной Украины, будучи приглашенными украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день.

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Как сообщают СМИ, украинскую столицу и ее окрестности посетили два американских сенатора. По информации, приводимой New York Times, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц прибыли в город на поезде. Они добирались из Западной Украины. После, пересев на машину, они проехали в сопровождении полиции по маршруту.

По сообщению издания, «г-н Дэйнс и г-жа Шпартц, оба республиканцы, были приглашены украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день».

«Мистер Дэйнс прервал поездку в Восточную Европу, чтобы отправиться в путешествие. Г-жа Шпартц, которая в прошлом году стала первым депутатом украинского происхождения, работающим в Конгрессе, планировала неофициальный визит в Украину, а позже присоединилась к г-ну Дэйнсу в поездке, поддержанной украинским правительством», - опубликовало информацию издание.

Также приводится информация, что сенаторы, «в спешно организованной демонстрации поддержки Украины» стали первыми официальными лицами из США, появившимися там с начала специальной военной операции.

Вместе с тем дополняется, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки украинской стороны.

Немногим ранее американский президент Джо Байден сказал, что готов отправиться в украинскую столицу Киев. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.