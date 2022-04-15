В стране и мире В стране и мире В стране и мире

NYT: два сенатора из США прибыли на поезде в Киев

Марина Крижановская
04:49 15.04.2022
Представители США прибыли на поезде из Западной Украины, будучи приглашенными украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день.
NYT: два сенатора из США прибыли на поезде в Киев
© Фото: imagebroker Ferdinand Hollweck Globallookpress
Читайте нас на:

Как сообщают СМИ, украинскую столицу и ее окрестности посетили два американских сенатора. По информации, приводимой New York Times, сенатор Стив Дэйнс и член палаты представителей Виктория Шпартц прибыли в город на поезде. Они добирались из Западной Украины. После, пересев на машину, они проехали в сопровождении полиции по маршруту.

По сообщению издания, «г-н Дэйнс и г-жа Шпартц, оба республиканцы, были приглашены украинским правительством с уведомлением чуть более чем за день».

«Мистер Дэйнс прервал поездку в Восточную Европу, чтобы отправиться в путешествие. Г-жа Шпартц, которая в прошлом году стала первым депутатом украинского происхождения, работающим в Конгрессе, планировала неофициальный визит в Украину, а позже присоединилась к г-ну Дэйнсу в поездке, поддержанной украинским правительством», - опубликовало информацию издание.

Также приводится информация, что сенаторы, «в спешно организованной демонстрации поддержки Украины» стали первыми официальными лицами из США, появившимися там с начала специальной военной операции.

Вместе с тем дополняется, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни в знак поддержки украинской стороны.

Немногим ранее американский президент Джо Байден сказал, что готов отправиться в украинскую столицу Киев. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:59 В стране и мире
Видео
Выбраться из Мариуполя: как россиянка смогла вывезти мать из зоны боевых действий
01:17 Армия
Видео
Сигнал тревоги: на СФ отработали ликвидацию «пожара» на судне и спасение «утопающих»
23:59 Армия
Видео
Наемники из Польши и Канады, спецслужбы, ЧВК: кто воюет на стороне ВСУ в Донбассе
21:33 Армия
МО РФ: боевики заминировали плотину водохранилища Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске
20:14 В стране и мире
Путин образовал межведомственную комиссию СБ РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере IT
Популярное
Орешкин: в ближайшее время объявят о внеплановой индексации прожиточного минимума, МРОТ и других соцплатежей
Видео
МО РФ: ученые США из лаборатории под Харьковом ставили биоэксперименты над пациентами психбольницы
Видео
В Минобороны России заявили о добровольной сдаче еще 134 украинских военнослужащих
Видео
Расчеты комплексов «Штурм-С» и «Фагот» уничтожили огневые позиции бронетехники ВСУ
Видео
Экипажи Ка-52 уничтожили замаскированную огневую позицию артиллерии ВСУ
Видео
МО: если попытки ударов по объектам в РФ продолжатся, ВС нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.