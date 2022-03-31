Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми от 8 до 17 лет, нуждающимся в соцподдержке

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Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет, предоставляемые нуждающимся в социальной поддержке. Документ опубликован на сайте правовой информации.

«Установить с 1 апреля 2022 года ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в социальной поддержке гражданам РФ, постоянно проживающим на территории РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством субъектов РФ», - говорится в тексте указа.

В России с 1 апреля текущего года поднимут размер социальных пенсий, а семьи, в которых есть дети, получат дополнительную выплату. Об изменениях в законодательстве рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. По данным председателя ГД РФ, с 1 апреля упростится и социальная поддержка. Для этих целей был установлен порядок передачи в информационные системы реквизитов банковских счетов. Граждане России смогут согласиться с использованием Единой системы аутентификации на «Госуслугах».