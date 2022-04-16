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Два человека погибли при столкновении двух автобусов в Воронежской области

Елизавета Потейчук
21:35 16.04.2022
По предварительным данным 15 человек пострадали, а всего в автобусах находился 51 человек.
Два человека погибли при столкновении двух автобусов в Воронежской области
© Фото: mtv36 Вконтакте
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На 524 километре автодороги «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области в результате столкновения двух автобусов погибли два человека и еще 15 числятся пострадавшими. В автобусах в общей сложности находился 51 человек, среди них один ребенок.

«Авария с участием микроавтобуса и пассажирского автобуса произошла в субботу вечером на 524 километре автодороги "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области. Пострадали 17 человек, из них двое погибли, остальные госпитализированы», - отметил источник в экстренных службах в беседе с РИА Новости.

В Твери внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи. От удара карета перевернулась, и оба автомобиля сбили пешеходов, которые стояли на тротуаре. По предварительной информации, водитель скорой погиб.

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