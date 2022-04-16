В МО РФ назвали число эвакуированных из Мариуполя с начала спецоперации

До этого в Минобороны сообщали, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от националистов, иностранных наемников и украинских войск.

© Фото: Минобороны России

С начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении эвакуировано 139 678 человек без участия украинской стороны. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении, также без участия украинской стороны, от беспредела, устроенного националистами, удалось спасти уже 139 678 человек, в том числе за истекшие сутки - 945», - отметил генерал-полковник.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков националистического формирования «Азов»*, иностранных наемников и украинских войск. В МО РФ отмечали, что сейчас оставшаяся часть украинской группировки полностью заблокирована на территории металлургического комбината «Азовсталь».

*«Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.