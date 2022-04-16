Армия Минобороны: ракетные войска поразили 317 военных объектов Украины Вместе с тем оперативно-тактическая авиация ВС РФ в течение дня уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские ракетные войска поразили 317 военных объектов, включая 274 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника, 24 пункта управления и два полевых хранилища топлива украинских войск. «Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - добавил представитель МО РФ на брифинге. Напомним, в 15 километрах южнее Изюма средства ПВО РФ сбили в воздухе украинский самолет Су-25. Вместе с тем в ходе спецоперации высокоточным оружием были уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика