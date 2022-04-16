Армия МО РФ: в течение дня высокоточными ракетами поражены 15 объектов противника Согласно сообщению МО РФ, в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования Вооруженных сил Российской Федерации поражены 15 объектов противника. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Среди них: в районах населенных пунктов Барвеноково, Рубежное, Попасная, Новозвановка, Красноармейск, Селидово, Новобахмутовка уничтожено шесть мест сосредоточения украинской военной техники и семь опорных пунктов украинских войск», - заявил представитель Минобороны РФ. Согласно заявлению генерал-майора Игоря Конашенкова, в результате ударов убиты и ранены более 320 украинских военнослужащих, уничтожено 23 единицы бронетехники и семь автомобилей различного назначения. Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении производственных корпусов бронетанкового завода в Киеве российским высокоточным оружием. Согласно заявлению Игоря Конашенкова, также были уничтожены цеха ремонта техники в Николаеве. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика