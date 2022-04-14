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Момент столкновения внедорожника и скорой в Твери попал на видео

Алексей Курильченко
13:06 14.04.2022
Про предварительным данным, пострадали семь человек, водитель скорой скончался.
© Видео: Прокуратура Тверской области, Telegram © Фото: Прокуратура Тверской области
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В Твери внедорожник столкнулся с автомобилем скорой помощи. От удара карета перевернулась, и оба автомобиля сбили пешеходов, которые стояли на тротуаре. По предварительным данным, пострадали семь человек, водитель скорой погиб. Трое пострадавших доставлены в больницу.

«В городе Твери на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Фадеева произошло столкновение Mitsubishi Pajero и скорой медицинской помощи, которая ехала с включенным специальными сигналами. От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждущих автобус пешеходов», - сообщается в Telegram-канале тверской прокуратуры.

На место аварии прибыл прокурор Московского района Твери Алексей Королев. Он координирует работу правоохранителей.

Ранее в социальных сетях появились кадры с места столкновения перевозившего детей автобуса и грузового автомобиля в Саранске. Водитель автобуса Neoplan, следовавшего из Тольятти, выехал с второстепенной дороги на главную, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В автобусе находилось 55 человек, включая 48 детей, которые ехали на соревнования по плаванию.

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