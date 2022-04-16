СМИ: фигурист Евгений Семененко получил травму головы во время выступления на ледовом шоу

По словам Яны Рудковской, фигурист на данный момент в сознании и находится в пути в больницу.

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По данным СМИ, российский фигурист Евгений Семененко якобы получил травму головы во время выступления на ледовом шоу в Санкт-Петербурге. Спортсмен принимал участие в Олимпийских Играх в Пекине в этом году.

Как отмечает издание Readovka, во время выступления Семененко неудачно совершил четверной прыжок, после чего упал на лед и сильно ударился головой. При этом фигурист впоследствии не смог самостоятельно подняться, и врачи унесли Евгения на носилках. В это время зрители аплодировали спортсмену в знак поддержки, пишет пресса.

Позднее ведущая мероприятия, продюсер Яна Рудковская сообщила, что Евгений Семененко находится в сознании.

«Семененко находится в сознании, сейчас он на пути в больницу», - цитирует ТАСС слова Рудковской.

Ранее фигуристка Евгения Медведева назвала российских фигуристов «очень сильными людьми». На вопрос, что сейчас мотивирует спортсменов в сложной ситуации, фигуристка Медведева ответила, что не находится в таком положении.