Медведева назвала российских фигуристов «очень сильными людьми»

Она сказала, что не находится в сложном положении, отвечая на соответствующий вопрос.

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Российская фигуристка и чемпионка Евгения Медведева рассказала о своих впечатлениях от прошедшего ледового шоу. Напомним, шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» состоялось 13 апреля в Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Медведева сказала, что «этот сезон много кого закалил».

«Этот сезон стал тяжелым для некоторых спортсменов. Да как для некоторых? Для всех спортсменов без исключения», - сообщила Медведева.

Чемпионка назвала всех вышедших на лед «абсолютными героями».

«Все люди, которые сегодня выходят на лед, они абсолютные герои, они показывают свой максимум даже здесь. Что можно особенного сказать? Да ничего: все эти ребята, девчонки - очень сильные люди», - отметила Евгения Медведева.

На вопрос, что сейчас мотивирует спортсменов в сложной ситуации, фигуристка Медведева ответила, что не находится в таком положении.

«Знаете, я не нахожусь сейчас в этой ситуации. Поэтому я не могу сказать, что в голове у каждого спортсмена», - ответила российская фигуристка.

Немногим ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 2022 году Анна Щербакова заявила, что в России нет проблем с конкуренцией. Спортсменка призналась, что во время выступлений старается больше думать об исполнении хореографических элементов и об эмоциях зрителей.