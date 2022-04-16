Армия МО РФ: безвозвратные потери украинской армии, Нацгвардии и наемников составляют 23 367 человек Согласно заявлению МО РФ, скоро будут опубликованы данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших. © Фото: Алексей Куденко РИА Новости Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, Нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые украинский президент Владимир Зеленский боится говорить народу Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек. Отдельные данные из украинских документов о своих потерях, раскрывающие место гибели и места захоронения погибших мы в скором времени будем публиковать», - сообщил представитель Минобороны РФ. Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении 16 военных объектов ВС Украины за ночь российскими высокоточными ракетами. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика