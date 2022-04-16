За ночь российскими высокоточными ракетами уничтожены 16 военных объектов ВСУ
За прошедшую ночь российские Вооруженные силы высокоточным оружием уничтожили 16 украинских военных объектов. Как сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, поражены места сосредоточения украинской военной техники, склады вооружения и базы хранения. Также уничтожено место сосредоточения подразделений украинских ДШВ.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения, на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения, в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», - заявил Конашенков.
Также Конашенков заявил, что российские вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. В Николаеве были уничтожены цеха ремонта техники.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров