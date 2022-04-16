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За ночь российскими высокоточными ракетами уничтожены 16 военных объектов ВСУ

10:44 16.04.2022
Российские войска поразили места сосредоточения украинской военной техники, склады вооружения и базы хранения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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За прошедшую ночь российские Вооруженные силы высокоточным оружием уничтожили 16 украинских военных объектов. Как сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков, поражены места сосредоточения украинской военной техники, склады вооружения и базы хранения. Также уничтожено место сосредоточения подразделений украинских ДШВ.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Среди них уничтожены: в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровского и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева два склада ракетно-артиллерийского вооружения, на юго-востоке Полтавы центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, южнее Полтавы база хранения зенитно-ракетного вооружения, в населенном пункте Гусаровка район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», - заявил Конашенков.

Также Конашенков заявил, что российские вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. В Николаеве были уничтожены цеха ремонта техники.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Сергей Александров

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