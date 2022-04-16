МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран

Кроме того, над Лозовой и Веселой были сбиты два украинских беспилотника, отметили в МО РФ.

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Во время проведения спецоперации по защите Донбасса в районе Одессы был сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет при помощи российских средств противовоздушной обороны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что самолет доставлял крупную партию вооружения, которую Украине поставили страны Запада.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», - отметил Конашенков на брифинге.

Помимо этого, добавил представитель МО РФ, над населенными пунктами Лозовая и Веселая были сбиты два украинских беспилотника.

Ранее Игорь Конашенков сообщал, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс».

Материал подготолвили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.