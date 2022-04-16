Армия Армия Армия

МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран

20:23 16.04.2022
Кроме того, над Лозовой и Веселой были сбиты два украинских беспилотника, отметили в МО РФ.
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Во время проведения спецоперации по защите Донбасса в районе Одессы был сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет при помощи российских средств противовоздушной обороны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков. Он добавил, что самолет доставлял крупную партию вооружения, которую Украине поставили страны Запада.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолет, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами», - отметил Конашенков на брифинге.

Помимо этого, добавил представитель МО РФ, над населенными пунктами Лозовая и Веселая были сбиты два украинских беспилотника.

Ранее Игорь Конашенков сообщал, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс».

Материал подготолвили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:25 Армия
В МО сообщили, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от националистов, наемников и ВСУ
19:12 В стране и мире
СМИ: суд отправил под арест Медведчука без возможности внесения залога
16:16 В стране и мире
Видео
«Планировали ударить по школе»: кадры из поселка в Брянской области после обстрела ВСУ
15:38 В стране и мире
Видео
«Бомба упала соседке на кровать»: жительница Климово рассказала об обстреле села ВСУ
15:32 В стране и мире
Захарова предупредила о негативных последствиях за высылку дипломатов РФ из Северной Македонии
Популярное
МО РФ: российские средства ПВО в районе Одессы сбили самолет ВСУ с вооружением из западных стран
Видео
МО РФ: высокоточным оружием уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве
Подземный город: в ДНР рассказали, что затрудняет штурм «Азовстали»
Видео
В Белграде проходит массовая акция в поддержку России
Видео
Минобороны: ВС РФ предотвратили попытку киевского режима нанести удар по Каховской ГЭС в Херсонской области
Видео
В Минобороны России сообщили об уничтожении цехов производства ЗРК на заводе «Визар» на окраине Киева
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.