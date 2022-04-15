МО РФ: средствами ПВО сбит украинский БПЛА Ту-143 «Рейс» в районе Октябрьского

Ранее в Минобороны РФ заявили об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками Вооруженных сил РФ в пункте Изюмское Харьковской области. Официальный представитель МО РФ заявил о ликвидации до 30 наемников из Польши.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов