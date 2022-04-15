В стране и мире СК расследует присутствие на Украине бойцов Французского иностранного легиона Алексей Курильченко Также сообщается об участии в боевых действиях на стороне Украины наемников из Польши. © Фото: V Ictor, XinHu, Globallookpress Читайте нас на: Следственный комитет России расследует факты присутствия бойцов Французского иностранного легиона и польских наемников в рядах Вооруженных сил Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. «Следственный комитет России изучит информацию об участии наемников из Польши и Франции на стороне Украины... Данные факты будут документированы и расследованы в рамках уголовного дела о вербовке и участии иностранных наемников при проведении российскими военнослужащими специальной военной операции по защите жителей Донбасса», - заявила Петренко. Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками ВС РФ. Ракетный удар по позициям бойцов ЧВК был нанесен в населенном пункте Изюмское Харьковской области. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика