У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер

Один член экипажа погиб, еще шестеро получили ранения.

© Фото: Wei Meng, Xinhua, Globallookpress

У побережья Гонконга на борту нефтяного танкера Chuang Yi прогремел взрыв. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Согласно заявлению издания, один человек скончался на пути в больницу, еще шесть членов экипажа пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами.

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) примерно в 300 километрах к востоку от городских вод Гонконга.

Как передает South China Morning Post, правительство направило два спасательных вертолета после получения сообщения об инциденте.

Причина взрыва устанавливается.

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