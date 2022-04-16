У берегов Гонконга взорвался нефтяной танкер
У побережья Гонконга на борту нефтяного танкера Chuang Yi прогремел взрыв. Об этом сообщило издание South China Morning Post.
Согласно заявлению издания, один человек скончался на пути в больницу, еще шесть членов экипажа пострадали, трое из них находятся в тяжелом состоянии с сильными ожогами.
Взрыв произошел около 16:00 по местному времени (11:00 мск) примерно в 300 километрах к востоку от городских вод Гонконга.
Как передает South China Morning Post, правительство направило два спасательных вертолета после получения сообщения об инциденте.
Причина взрыва устанавливается.
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