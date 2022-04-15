Уничтожено все: опубликованы кадры из квартиры, в которой взорвался самокат в Новой Москве

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В Новой Москве в квартире на Нововатутинском проспекте взорвался электросамокат. В результате инцидента в квартире на 17 этаже произошел пожар.

На кадрах, снятых после случившегося, видно, что от жилья фактически ничего не осталось. Квартира выгорела дотла, стены, пол и потолок покрылись сажей, обстановка полностью уничтожена.

По сообщениям очевидцев, самокат стоял на зарядке и внезапно сдетонировал. В результате инцидента пострадали пятеро человек и один погиб.