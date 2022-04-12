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Смерть и разрушения: как выглядит жилой дом в Донецке после обстрела украинским «Ураганом»

Андрей Аркадьев
Павел Кольцов
18:30 12.04.2022
В районы Донбасса, где под обстрелами ВСУ гибнут люди, привезли иностранных журналистов, чтобы те увидели и рассказали правду своей аудитории.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В колонне иностранных журналистов сопровождают три бронированных «Тигра». Место съемки прикрывают спецназовцы. Даже в городской черте Донецка небезопасно. Первая точка - район Текстильщик. Здесь ракета из РСЗО «Ураган» ВСУ попала в дом. Несколько этажей разрушены, есть жертвы и раненые, в том числе дети.

В результате обстрелов пострадал полуторагодовалый ребенок. Он до сих пор в реанимации. Рядом нет военных баз, а в доме не было огневых точек.

«Мы видим, как обстреливают районы, где нет военной инфраструктуры, спальный район Донецка. Подобные обстрелы ведутся и по другим населенным пунктам», - рассказал корреспондент «Звезды» Павел Кольцов.

Глава ДНР дает для размышлений немного статистики. Эскалация конфликта началась еще до начала спецоперации. С середины февраля погибли 79 жителей народной республики, в десятки раз больше раненых.

Район Текстильщик регулярно подвергается обстрелам с западного направления, где войска Народной милиции ДНР идут в наступление на вооруженные формирования Украины. Путей отхода у противника нет, и боевики стреляют ракетами по жилым кварталам Донецка.

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