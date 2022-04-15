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Выбраться из Мариуполя: как россиянка смогла вывезти мать из зоны боевых действий

Павел Кольцов
Марина Крижановская
02:59 15.04.2022
Около двух недель 70-летняя пенсионерка вместе с соседями безвылазно находилась в подвале под обстрелами.
Выбраться из Мариуполя: как россиянка смогла вывезти мать из зоны боевых действий
© Фото: ТРК "Звезда"
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Дочь отправилась на поиски своей матери из Санкт-Петербурга в Мариуполь. Целый месяц она не знала что с ней. Однако известно, что в дом были прилеты.

Алена рассказывает, что 15 марта соседи выезжали и видели ее маму живой. Больше информации не было. Но оставаться в неведении женщина больше не смогла. Приехала в Мариуполь из Петербурга разыскать маму и постараться забрать к себе домой.

Едет по разрушенному городу, смотрит в окно на город, в котором была много раз и не узнает. Она даже думать боится о том, что может ее ожидать по знакомому адресу.

«Человек в таких условиях... Даже если не было прямого попадания в квартиру, самостоятельно она не выберется из города», - поделилась соображениями Алена.

Вот, наконец найден нужный квартал и тот самый дом.

«Вот их кухня... Вижу соседку тетю Иру», - сказала она и выбежала из машины.

Алена подбежала к подъезду, возле которого толпятся немногочисленные жители. Она начинает расспрашивать, видели ли ее маму Тамару. Отвечают, что маму видели, она тут живет и главное - она жива.

Потрясенная известием, Алена начала звать на весь подъезд свою маму по имени. Вот кто-то с верхних этажей ей откликается. Алена стремительно бежит вверх по лестнице и наталкивается на свою маму. Женщины радостно обхватили друг друга в объятия. На глазах выступили слезы радости. Алена попросила прощения у матери.

«За что? Сказали тебе, что жива», - ответила мама Алены.

Две недели 70-летняя пенсионерка вместе с соседями безвылазно находилась в подвале под обстрелами. Выходить начали только после того, как бои переместились ближе к промышленной зоне комбината имени Ильича.

В квартире мамы Алены - ни воды, ни газа, выбитые окна. Но соседи помогли заколотить фанерой. Немного света давал автомобильный аккумулятор. Над кроватью - след от осколка мины упавшей прямо под окнами.

«Я в подвале была, и только спустилась - прилетело. Дверь вынесло, все», - поделилась воспоминаниями мама Алены.

У подъезда провожает мать и дочь соседка Нина. В Кемерово и Новокузнецке, она рассказала, у нее дальние родственники. В старом блокноте она находит телефоны, возможно, уже не актуальные. По дороге мама Тамара рассказывает, как украинские военные подставляли гражданских людей под удар. Их танки вели огонь из жилых дворов.

«Так они стрельнут и отъезжают, а нам ответка. Ох, страшно. Три раза под обстрелы попадала, когда за пайкой стояла», - привела пример из уже прошлой жизни мама Алены.

Им предстоит о многом поговорить и теперь у них есть такая возможность. И вот, словно боясь опять потерять, всю дорогу Алена не выпускает маминых рук.

Ранее местные жители рассказали «Звезде», что огневые точки националисты оборудовали прямо в домах, вызывая ответный огонь по окнам квартир. Кроме того, бойцы «Азова»*, как было сказано, во время атаки стреляли по домам, где проживают граждане России.

Мариупольцы рассказали, что националисты во время обстрела выгнали их из своих домов, позже закрыли подъезды, а людям пришлось спуститься в подвал.

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. 

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