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«Ранило солдатика»: пациентка интерната рассказала о спасшем ее из плена ВСУ бойце ЛНР

Егор Левин
Валентин Гвоздев
17:40 13.04.2022
Евгения Артемьева вспоминает, как бойцы ВСУ оккупировали интернат, и как силы ЛНР спасли постояльцев, рискуя ради них собственными жизнями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Пациентка кременского дома-интерната, которую в числе других использовали в качестве живого щита ВСУ, рассказала «Звезде», как украинские военнослужащие нагло пользовались их беспомощностью, и как их спасли силы ЛДНР.

По словам Евгении Артемьевой, солдаты ВСУ оккупировали интернат, заверив постояльцев, что якобы пришли их защищать. На то, чтобы понять их истинные мотивы, у женщины и ее товарищей по несчастью ушло совсем немного времени.

«Они просто прикрывались, им выгодно было, что они высоко над лесом и что видно все вокруг. А люди, которые были лежачие, остались на втором этаже, они все сгорели. Нас солдаты ЛНР вытащили из интерната, сколько нас человек было на первом этаже, и по лесу тащили до хутора Пшеничного», - плача, рассказала Евгения.

Женщина вспоминает, что после этого она и еще несколько теперь уже бывших интернатовцев прожили бок о бок с силами ЛНР практически месяц. Никто не оставил их одних, им помогали и их кормили.

«Сначала меня вывез наш работник, а потом солдаты взяли с двух сторон и через яму, через забор вывезли в лес. Меня два солдата везли, и парня ранило, солдатика. Ему прямо под бронежилет осколок. Если бы не он, это прямо в меня было бы. Спасибо ему», - рассказала женщина.

Без слез рассказывать о событиях в доме-интернате его постояльцы не могут. Украинская нацгвадия оборудовала в соцучреждении огневые позиции и прикрывалась беспомощными пожилыми людьми, ведя стрельбу по бойцам ЛНР.

В учреждении проживали 74 человека, многие без возможности передвигаться самостоятельно. Из здания под обстрелом националистов людей выносили бойцы ЛНР. Из 74 интернатовцев спасти удалось лишь 23 человека. Российские следователи уже работают над выяснением всех обстоятельства этого преступления, чтобы все виновные предстали перед судом.

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