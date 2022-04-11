Комбат МВД ДНР рассказал о попытке националистов покинуть Мариуполь
Командир батальона «Восток» МВД ДНР Александр Ходаковский рассказал как прятавшиеся в Мариуполе националисты безуспешно пытались покинуть город.
«Противник нанес на технику наши опознавательные знаки, сформировал колонну и ночью попытался вырваться из Мариуполя. В общей сложности порядка тридцати боевых машин, включая самоходки, потянулись нам навстречу, не понимая, что с момента формирования колонны мы уже контролировали с воздуха все его движения. В итоге техника брошена, противник рассеялся по округе, наши его отлавливают», - написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
По его словам, многие националисты хотели бы сложить оружие.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не менее полутора тысяч националистов находятся в районе металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.