В общей сложности будет доставлено более 400 тонн груза на 30 машинах.

© Видео: Общероссийский народный фронт © Фото: Общероссийский народный фронт

Общероссийский народный фронт и Федерация бокса России в рамках акции #МЫВМЕСТЕ направят большую партию гуманитарного груза для жителей Луганской и Донецкой народных республик. В состав груза вошли продукты питания, предметы первой необходимости, вода, посевочный материал. В общей сложности более 400 тонн гумпомощи доставят на 30 машинах.

Колонна выдвинется из Донского спасательного центра МЧС России и направится в ЛНР и ДНР. Операцию по доставке гуманитарного груза в Луганскую народную республику возглавит руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В составе груза продукты питания, предметы первой необходимости от Федерации бокса России и около 600 кг семян для посева моркови, баклажанов, гороха, свеклы, лука, помидоров, огурцов, зелени, капусты, тыквы.

Активисты доставят картофель для посева жительнице села – инвалиду 1947 года рождения в ЛНР и помогут посадить. Ее сын был похищен сотрудниками СБУ и погиб во время пыток.

Часть колонны с гуманитарным грузом отправится в Донецкую народную республику, где будет разгружена на складе распределительного центра гуманитарной помощи Народного фронта. В составе груза продукты питания и предметы первой необходимости.

Из этого груза семь грузовиков планируется направить в Мариуполь: две машины с водой, две - с индивидуальными наборами продуктов питания и предметов личной гигиены для раздачи жителям города, пострадавшим от обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что со 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 11 663,8 тонны гуманитарных грузов, проведено 820 гуманитарных акций. Шесть гуманитарных акций проведено в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 226 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.