Полиция Дагестана взяла штурмом реабилитационный центр, где незаконно удерживали пациентов

В учреждении обнаружили наручники и цепи, которые предположительно использовались для ограничения свободы пациентов.

© Видео: МВД Дагестана © Фото: МВД Дагестана

Полиция Дагестана выявила в регионе реабилитационный центр, в котором незаконно удерживались алко- и наркозависимые пациенты. Правоохранители провели обыск учреждения.

«Двое опрошенных на месте мужчин рассказали сотрудникам МВД Дагестана о том, что находятся в центре с 1 февраля против своей воли. Также, в учреждении обнаружены спецсредства - наручники и цепи, которые предположительно использовались для ограничения свободы пациентов», - сообщается в Telegram-канале МВД Дагестана.

В отдел полиции были доставлены 14 человек, их проверят на предмет розыска и совершения преступлений. На данный момент ведется доследственная проверка.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы нескольких человек. Согласно данным СК, преступники под видом сотрудников реабилитационных центров похищали и удерживали нескольких человек. Обвиняемые применяли насилие и оказывали давление на удерживаемых лиц, добавили следователи.