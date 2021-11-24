Трое мужчин обвиняются в похищении и лишении свободы более 30 человек под Пензой

Следственный комитет России по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту похищения и незаконного лишения свободы нескольких человек. В результате совместного проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователями СУ СК России по Пензенской области и сотрудниками МВД, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии задержаны участники организованной группы.

Сообщается, что обвинение предъявлено трем мужчинам, еще один соучастник находится в розыске. Уточняется, что суд заключил под стражу двоих обвиняемых, еще одного - под домашний арест.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). В рамках расследования указанного уголовного дела троим мужчинам 1980, 1984, 1991 годов рождения предъявлено обвинение», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным СК, преступники под видом сотрудников реабилитационных центров похищали и удерживали нескольких человек. Отмечается, что у организованной группы не было лицензии на осуществление медицинской деятельности. Обвиняемые применяли насилие и оказывали давление на удерживаемых лиц, добавили следователи.

«По данным следствия, на территории Пензенской области создана организованная группа, члены которой с февраля 2018 года до ноября 2021 года под видом сотрудников реабилитационных центров по оказанию услуг для лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, из корыстной заинтересованности, похищали, лишали их свободы и удерживали в помещениях, расположенных в Каменке и Пачелмском районе», - уточняется в заявлении ведомства.

Сообщается, что потерпевшими признаны более 30 человек. Ведомство проводит необходимый комплекс действий, направленных на выяснение обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.