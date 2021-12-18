Госавтоинспекция Москвы подписалась на блогеров-нарушителей

Госавтоинспекция Москвы следит в социальных сетях за блогерами, которые пропагандирует нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник столичной ГИБДД Александр Быков.

По его словам, Госавтоинспекция мониторит весь контент в СМИ, касающийся безопасности дорожного движения.

«Мы являемся активными пользователями соцсетей. И в том числе подписчиками блогеров, которые пытаются пропагандировать нарушение ПДД», - сказал он в эфире канала «Россия 24».

Быков отметил, что правовая оценка дается по каждому подобному случаю. Столичные автоинспекторы приняли уже более 600 мер административного воздействия в отношении 150 человек, размещавших «контент с нарушением ПДД», уточнил он.

Ранее в Москве после публикации ролика с лихачеством в Лефортовском тоннеле задержали блогера и бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева. Оказалось, что уроженца Таджикистана даже отсутствовали водительские права российского образца.