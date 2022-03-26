Стена огня и дыма: кадры пожара на вещевом рынке в Магнитогорске

Данные о погибших и пострадавших в результате пожара не поступали.

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Павильоны вещевого рынка в Магнитогорске объяты пламенем. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Существует угроза дальнейшего распространения огня.

«На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 000 кв. м, есть угроза распространения на двухэтажный торговый павильон», - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили примыкающие друг к другу павильоны с общей кровлей. Сейчас ведется борьба с огнем силами 75 человек личного состава и 23 единиц спецтехники.