Foreign Policy: Саудовская Аравия хочет поквитаться с Байденом и ставит на Путина

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказалась обсуждать с Байденом цены на нефть.

© Фото: Ting Shen, XinHua, globallookpress

Саудовская Аравия не спешит идти навстречу просьбам Вашингтона и Лондона увеличить добычу нефти, ссылаясь на обязательства в рамках ОПЕК+, поскольку таким образом Эр-Рияд хочет «поквитаться» с американским лидером Джо Байденом за его недружественное отношение к стране. К такому выводу приходит издание Foreign Policy.

При этом как полагает автор статьи, Саудовская Аравия «делает ставку» на российского президента Владимира Путина.

Как утверждает издание, саудовский наследный принц Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд недоволен тем, что во время предвыборной кампании Байден назвал Саудовскую Аравию «изгоем», а также утверждениями Байдена о возможной причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

«Фактический правитель королевства наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд видит возможность поквитаться с американским президентом Джо Байденом за его, как он считает, необоснованные оскорбления и недружественное отношение», - отмечается в статье.

Вместе с тем, как утверждает автор Foreign Policy, саудиты надеются, что на промежуточных выборах в США победят республиканцы, к 2025 году Байден и демократы потеряют власть, а Владимир Путин останется президентом России.

При этом автор материала подчеркивает, что ради сотрудничества с Саудовской Аравией с целью снижения цен на нефть Западу, возможно, придется пожертвовать своими ценностями.

Ранее в СМИ появилась информация, что после того, как Белый дом ввел запрет на импорт российской нефти, угля и природного газа, власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов отказались обсуждать с президентом США Джо Байденом кризис на Украине и цены на нефть.