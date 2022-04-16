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По факту нападения на участвовавших в автопробеге граждан РФ в Афинах возбуждено уголовное дело

Виталий Музыка
13:15 16.04.2022
Неизвестные напали на автомобиль с российскими гражданами, выбили стекла и нанесли телесные повреждения ребенку, сообщает ведомство.
По факту нападения на участвовавших в автопробеге граждан РФ в Афинах возбуждено уголовное дело
© Фото: Giorgos Kontarinis, imago, Globallookpress
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на участвовавших в автопробеге в поддержку спецоперации россиян, который проходил 3 апреля в Афинах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением СК России по факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.149 УК РФ, ст.116 УК РФ, ч.1 ст.167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества)», - сказано в сообщении.

По данным ведомства, злоумышленники напали на автомобиль участников автопробега с гражданами РФ, выбили стекла машины, причинили телесные повреждения ребенку.

Ранее сообщалось, что СК Российской Федерации проанализирует данные, озвученные в интервью президента Украины Владимира Зеленского в одном из западных СМИ.

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