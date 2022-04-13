СФ одобрил закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

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Совет Федерации одобрил закон о штрафах за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии, а также за отрицание решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха. Гражданам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Юридическим лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Наказание грозит за уравнивание целей, решений и действий руководства СССР, нацистской Германии и ее союзников. Также штрафы могут быть наложены за отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Законопроект был одобрен во втором чтении в начале апреля. Еще один законопроект, который прошел во вторник первое чтение, касается упрощенного получения российского гражданства. Документ предполагает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц. В частности, речь идет о гражданах бывшего СССР, ЛНР и ДНР, а также их детях.