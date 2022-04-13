В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СФ одобрил закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне

Алексей Курильченко
13:57 13.04.2022
Также штрафы грозят за отрицание решающей роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии.
СФ одобрил закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне
© Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ
Читайте нас на:

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за отождествление роли Советского Союза и нацистской Германии, а также за отрицание решающей роли СССР в разгроме Третьего рейха. Гражданам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Юридическим лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Наказание грозит за уравнивание целей, решений и действий руководства СССР, нацистской Германии и ее союзников. Также штрафы могут быть наложены за отрицание гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Законопроект был одобрен во втором чтении в начале апреля. Еще один законопроект, который прошел во вторник первое чтение, касается упрощенного получения российского гражданства. Документ предполагает сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц. В частности, речь идет о гражданах бывшего СССР, ЛНР и ДНР, а также их детях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:57 В стране и мире
СФ одобрил закон о штрафах за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне
13:07 Армия
Видео
Мастера воздушного боя: кадры тренировки экипажей Су-27 в небе Балтики
14:21 В стране и мире
Матвиенко опровергла обсуждение вопроса о национализации имущества ушедших из РФ компаний
13:07 В стране и мире
Центробанк РФ предлагает временно рассчитывать ремонт по ОСАГО по ценам аналогов запчастей
12:40 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала в Крыму мужчину за публикацию пропаганды террористической организации
Популярное
Видео
МО РФ: в Мариуполе добровольно сложили оружие и сдались в плен 1 026 украинских военнослужащих
Видео
МО РФ опубликовало кадры артобстрела батареи гаубиц Д-20 Вооруженных сил Украины
Зеленский опубликовал фото якобы задержанного Медведчука
Видео
Паника и кровь: первые мгновения после нападения в метро в Нью-Йорке попали на видео
Видео
Путин назвал трагедией происходящее на Украине
Видео
Космонавт Скворцов попросил Путина передать командующему спецоперацией побывавшее на орбите Знамя Победы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.