Роспотребнадзор снял ограничения по ввозу перцев и некоторых фруктов из Турции

Специалисты Роспотребнадзора ранее довели до уполномоченных органов Турции требования РФ по контролю за содержанием пестицидов в пищевой продукции.

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Роспотребнадзор снял ограничения на ввоз в РФ перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов из Турции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам тщательной проработки с турецкой стороной вопросов обеспечения поставок качественной и безопасной плодоовощной продукции на российский рынок Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», - сказано в сообщении.

Сообщается, что решение принято после получения результатов лабораторных исследований отобранных проб продукции, полученных в ходе выездной инспекционной проверки центров производства и экспорта плодоовощной продукции. При анализе проб превышений допустимых уровней содержания вредных веществ не выявлено.

Ранее специалисты Роспотребнадзора довели до уполномоченных органов Турецкой Республики требования Российской Федерации в части контроля за содержанием пестицидов в пищевой продукции, а также дали разъяснения о мерах, необходимых для устранения ранее обнаруженных нарушений.

«Снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок, послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции на российских прилавках», - сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что ввоз турецких мандаринов решение Роспотребнадзора приостанавливается с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос».