В стране и мире Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов Кира Карон В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень. © Фото: pexels.com Читайте нас на: Ввоз турецких мандаринов будет приостановлен с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. «Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие" нарушения обязательных требований законодательства», - говорится в сообщении. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора. Ранее ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию приостановили. Как отмечается, запрет затрагивает кукурузную лапшу, вермишель, чипсы, а также «яйца с десертом из шоколадного крема» и печенье с игрушкой-сюрпризом. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика