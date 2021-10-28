Роспотребнадзор приостановит ввоз турецких мандаринов
В указанных мандаринах обнаружены остаточные количества пестицида «Хлорпирифос», концентрация которого превышает максимально допустимый уровень.
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Ввоз турецких мандаринов будет приостановлен с 29 октября из-за превышения максимально допустимого уровня пестицида «Хлорпирифос». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выявила в пищевой продукции "Мандарины свежие" нарушения обязательных требований законодательства», - говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
Ранее ввоз некоторых продуктов из Китая в Россию приостановили. Как отмечается, запрет затрагивает кукурузную лапшу, вермишель, чипсы, а также «яйца с десертом из шоколадного крема» и печенье с игрушкой-сюрпризом.