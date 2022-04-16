Россия закрывает въезд в страну Борису Джонсону, главам МИД и МО Британии

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Россия ввела персональные санкции в отношении руководства Великобритании в связи с враждебными действиями Лондона и ведении страной информационной кампании против РФ. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел.

Согласно сообщению, в Россию запрещен въезд 13 подданным Соединенного Королевства. Среди них британский премьер Борис Джонсон, министр иностранных дел Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес, замминистра обороны Джеймс Хиппи и бывшая премьер-министр Тереза Мэй.

«По существу руководство Великобритании намеренно нагнетает обстановку вокруг Украины, накачивая киевский режим летальными вооружениями и координируя аналогичные усилия со стороны НАТО. Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее стали известны подробности визита премьера Великобритании Бориса Джонсона на Украину - на встречу с президентом страны Владимиром Зеленским он прибыл на поезде, а в дороге ел сало.