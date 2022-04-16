Авиация ВС РФ уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и техники ВСУ за ночь
Воздушные силы ВС РФ за ночь уничтожили 67 районов сосредоточения личного состава ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
«Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - сказано в сообщении.
Также сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25.
«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника», - заявил Конашенков.
Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Также были уничтожены цеха ремонта техники в Николаеве.
Материал подготовили: Сергей Александров и Виталий Музыка.