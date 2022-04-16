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Авиация ВС РФ уничтожила 67 районов сосредоточения личного состава и техники ВСУ за ночь

10:49 16.04.2022
С начала проведения спецоперации уничтожены 133 самолета, 458 БПЛА, 246 ЗРК, 2246 боевых бронированных машин, 252 установки РСЗО, 2146 единиц автотехники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Воздушные силы ВС РФ за ночь уничтожили 67 районов сосредоточения личного состава ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

«Оперативно-тактической авиацией в течение ночи уничтожены 67 районов сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны в 15 километрах южнее населенного пункта Изюм сбит в воздухе украинский самолет Су-25.

«Ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 811-ти объектам, в том числе: 43-м пунктам управления подразделений украинских войск, 8 автоколоннам с топливом для военной техники, а также 760-ти районам сосредоточения живой силы противника», - заявил Конашенков.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы с помощью высокоточного оружия уничтожили производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве. Также были уничтожены цеха ремонта техники в Николаеве.

Материал подготовили: Сергей Александров и Виталий Музыка.

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