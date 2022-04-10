МО России показало кадры уничтожения украинского БТР ракетным ударом беспилотника
Огневая позиция украинского бронетранспортера находилась в плотной промышленной застройке. После обнаружения скрытой огневой позиции ударом беспилотника бронетранспортер был уничтожен.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Министерство обороны России показало видео уничтожения украинского бронетранспортера точечным ракетным ударом беспилотного летательного аппарата.
«Огневая позиция украинского бронетранспортера находилась в плотной промышленной застройке и была обнаружена расчетом БПЛА», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В МО РФ добавили, что после обнаружения скрытой огневой позиции ударом беспилотника БПЛА был уничтожен точным попаданием.
Накануне Минобороны России показало видео обнаружения и уничтожения замаскированного склада с боеприпасами ВСУ. Украинский военный объект обнаружил расчет беспилотного летательного аппарата. Удар был нанесен высокоточным ракетным вооружением.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.