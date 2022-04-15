Снайперы ВВО показали точную стрельбу в ходе учений на Дальнем Востоке
В рамках плановых мероприятий по боевой подготовке на Дальнем Востоке состоялось тактико-специальное учение с подразделениями снайперов Восточного военного округа (ВВО).
Военнослужащие отработали практические вопросы по проникновению в здания с ведением прицельной стрельбы по мишеням, расположенным в хаотичном порядке. Также выполнили стрельбы из положения стоя, лежа и сидя.
Также снайперские группы обучились тактике ведения огня из естественных укрытий, ведению разведки, умению маскироваться с учетом характера местности. Отдельным элементом подготовки стало выполнение военнослужащими упражнений по метанию учебно-боевых гранат. В мероприятии были задействованы все виды мишеней, в том числе движущиеся и малоразмерные.
Ранее сообщалось, что на острове Сахалин расчеты воинской части объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВВО провели тренировку на новых зенитных ракетных системах С-400 по отражению налета авиации условного противника.
Материал подготовили: Николай Баранов, Виталий Музыка.