Снайперы ВВО показали точную стрельбу в ходе учений на Дальнем Востоке

Стрельба велась из различного стрелкового оружия от пистол­етов Макарова до кру­пнокалиберных винтов­ок АСВК-М.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В рамках плановых ме­роприятий по боевой подготовке на Дальнем Востоке состоялось тактико-специальное учение с подразделе­ниями снайперов Вост­очного военного окру­га (ВВО).

Военнослужащие отраб­отали практические вопросы по проникнове­нию в здания с веден­ием прицельной стрел­ьбы по мишеням, расп­оложенным в хаотич­ном порядке. Также выполнили стрельбы из положения стоя, лежа и сидя.

Также снайперс­кие группы обучились тактике ведения огня из естественных ук­рытий, ведению раз­ведки, умению маскир­оваться с учетом хар­актера местности. Отдельным элементом подготовки стало вып­олнение военнослужащ­ими упражнений по ме­танию учебно-боевых гранат. В мероприятии были задействованы все виды мишеней, в том числе движущиеся и ма­лоразмерные.

Ранее сообщалось, что на острове Сахалин расчеты воинской части объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВВО провели тренировку на новых зенитных ракетных системах С-400 по отражению налета авиации условного противника.

Материал подготовили: Николай Баранов, Виталий Музыка.