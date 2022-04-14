Военные ВВО отточили навыки владения новыми ЗРС С-400 на острове Сахалин

На Сахалине с расчетами новых зенитных ракетных систем С-400 ВВО проведена тренировка по ПВО.

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На острове Сахалин расчеты воинской части объединения военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 по отражению налета авиации условного противника.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала о нарушении воздушных границ летательными аппаратами условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации и условному уничтожению «противника».

После получения сигнала военнослужащие выполнили нормативы по приведению военной техники в готовность к отражению налета, сопровождению учебных целей.

В завершении тренировки расчетами ЗРС С-400 были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушные цели условного противника были поражены.

Практические пуски ракет расчеты С-400 воинской части ПВО, дислоцированной на Сахалине, провели на специализированном полигоне «Телемба» в Республике Бурятия. Стрельбы выполнялись по ракетам-мишеням «Армавир». Все цели были своевременно обнаружены и поражены на встречных курсах. Недавно военнослужащие вернулись на остров.

Как упоминалось ранее, в масштабных учениях с войсками противовоздушной обороны ВВО на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия приняло участие более 4000 военнослужащих и задействовано более 600 единиц военной и специальной техники.

Материал подготовили: Николай Баранов и Виталий Музыка.