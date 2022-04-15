В кабмине Японии выступили против дискриминации из-за демонтажа русскоязычной вывески

Указатель, расположенный на одной из станций в Токио, закрыли белой бумагой с надписью «в процессе корректировки».

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно призвал не допустить дискриминации по причине демонтажа указателя на русском языке на станции метро Эбису в Токио. Он обратился к железнодорожной компании JR East с просьбой принять соответствующие меры. Информацию сообщает японское издание Kyodo.

«В любом случае мы считаем, что необходимо проявлять внимательность с тем, чтобы действия не приводили к дискриминации. Надеемся, что JR East примет надлежащие меры», - пишет японское СМИ.

Указатели на русском языке были установлены на станции в преддверии Олимпиады в 2018 году в Токио. Помимо русскоязычного были указатели на английском, китайском и корейском языках.

Позднее вывеску на русском языке закрыли белой бумагой с надписью «в процессе корректировки». Приводится информация, что некоторые жители Японии выражали жалобы в адрес данного указателя на фоне проводимой Россией спецоперации.

Позднее по данному вопросу в социальных сетях прошла волна возмущения. Пользователи писали упреки в дискриминации в адрес железнодорожной компании. Это возымело результат - компания JR East заявила о намерении восстановить указатель.

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