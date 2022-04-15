МЧС РФ: более 50 млн рублей получили бюджетники и пенсионеры на Украине от России за 3 недели

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Меньше чем за месяц работники бюджетных организаций и пенсионеры на освобожденных территориях Украины получили поддерживающие выплаты от России в общем объеме более 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Спасательное ведомство России продолжает работу по выдаче единовременных выплат на освобожденных территориях Украины. Всего за три недели более 5 000 пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тысяч рублей», - приводит слова сообщения ТАСС.

Отмечается, что люди имеют возможность получить деньги в пунктах выдачи ежедневно, с маломобильными и пожилыми людьми ведется адресная работа.

Ранее сообщалось, что с начала работы по выдаче выплат в 10 тыс. рублей жителям освобожденных территорий Украины было подано почти 1,5 тыс. заявлений.