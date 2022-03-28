МЧС РФ: жители освобожденных территорий Украины получили первые выплаты от России

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С начала работы по выдаче выплат в 10 тыс. рублей жителям освобожденных территорий Украины было подано почти 1,5 тыс. заявлений, уже около 900 человек получили поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. С момента когда начали работу пункты выплат, от граждан принято почти 1 500 заявлений. Выплаты получили уже около 900 человек, в том числе более 20 маломобильных граждан, для которых оформление заявлений и выплата проводились по месту жительства», - заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия начала помогать жителям с освобожденных территорий Украины. Бюджетники и пенсионеры единовременно получат по десять тысяч рублей. Безопасность на пунктах выдачи обеспечивают росгвардейцы.