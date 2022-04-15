Сотрудникам МЧС РФ будут выдавать оружие в случае угрозы их жизни

МЧС теперь включено в список министерств и ведомств, которые имеют право выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите.

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Правительство России утвердило постановление, согласно которому сотрудникам МЧС РФ в случае реальной угрозы для защиты их жизни и здоровья будут выдавать оружие. Данный документ вносит изменения в постановление кабмина 1996 года «О порядке выдачи оружия лицам, подлежащим государственной защите».

Так, согласно постановлению, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, МЧС теперь включено в список министерств и ведомств, которые имеют право выдавать оружие лицам, подлежащим государственной защите. Выдача защищаемым лицам оружия и боеприпасов к нему будет совершаться «начальниками территориальных органов, спасательных воинских формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель главы МЧС России Виктор Ничипорчук освобождается от своей должности. Виктор Ничипорчук был назначен заместителем главы МЧС в 2020 году.