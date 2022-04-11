В стране и мире Путин освободил от должности замглавы МЧС Ничипорчука Елизавета Потейчук Виктор Ничипорчук был назначен заместителем главы МЧС в 2020 году. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель главы МЧС России Виктор Ничипорчук освобождается от своей должности. Ничипорчука назначили заместителем главы МЧС 4 июня 2020 года. «Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ по собственному желанию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика