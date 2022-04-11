Путин освободил от должности замглавы МЧС Ничипорчука
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым заместитель главы МЧС России Виктор Ничипорчук освобождается от своей должности. Ничипорчука назначили заместителем главы МЧС 4 июня 2020 года.
«Освободить Ничипорчука Виктора Михайловича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных действий», - сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Чубайс покинул должность спецпредставителя президента РФ по собственному желанию.