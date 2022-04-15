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СК РФ проверит сведения об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода «Азова»*

Елизавета Потейчук
18:52 15.04.2022
СК проверит материалы американского журналиста Патрика Ланкастера об убитых националистами мирных жителях Мариуполя.
СК РФ проверит сведения об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода «Азова»*
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство намерено проверить информацию об обнаружении большого числа убитых мирных жителей Мариуполя после отступления из района боев нацбатальона «Азов»*, которую собирает американский журналист Патрик Ланкастер.

«Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных представителями силовых структур Украины против населения Донбасса», - цитирует СК сообщение Петренко в Telegram.

Ранее жительница Мариуполя в интервью американскому журналисту Патрику Ланкастеру рассказала, как украинские военные обстреливали мирное население. По словам женщины, в бомбоубежище, где прятались гражданские, находились два бойца из «Азова»*. 

* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. 

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