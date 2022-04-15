СК РФ проверит сведения об обнаружении убитых жителей Мариуполя после отхода «Азова»*
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что ведомство намерено проверить информацию об обнаружении большого числа убитых мирных жителей Мариуполя после отступления из района боев нацбатальона «Азов»*, которую собирает американский журналист Патрик Ланкастер.
«Следственный комитет будет анализировать указанные данные, сопоставляя их с теми сведениями, которые уже зафиксированы в материалах уголовного дела о преступлениях, совершенных представителями силовых структур Украины против населения Донбасса», - цитирует СК сообщение Петренко в Telegram.
Ранее жительница Мариуполя в интервью американскому журналисту Патрику Ланкастеру рассказала, как украинские военные обстреливали мирное население. По словам женщины, в бомбоубежище, где прятались гражданские, находились два бойца из «Азова»*.
* «Азов» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.