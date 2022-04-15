Минобороны: в Лимане боевики нацбатальонов задержали и пытают сотни местных жителей

Во время силовых рейдов националисты изъяли ценное имущество и продукты питания у мирных жителей якобы для нужд территориальной обороны, сообщили в Минобороны.

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В городе Лиман Донецкой Народной Республики на текущей неделе боевики нацбатальонов, используя комендантский час, провели тотальные поквартирные обходы с целью выявления у местных жителей пророссийских взглядов, а также признаков содействия формированиям ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всех подозреваемых (достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 чел.) задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками», - рассказал он на брифинге.

По словам начальника НЦУО РФ, во время данных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны.

Ранее министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики сообщило, что украинские спецслужбы планировали совершить теракт в Луганске. Организаторы провокации массово рассылают пользователям мессенджеров сообщения с призывом выйти на митинг в центре столицы республики, отметили в ведомстве.

Материал подгготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.