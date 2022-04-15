МГБ ЛНР сообщило, что украинские спецслужбы готовят теракт в Луганске

Организаторы провокации массово рассылают пользователям мессенджеров сообщения с призывом выйти на митинг в центре столицы республики, отметили в ведомстве.

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Министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики сообщило, что украинские спецслужбы планировали совершить теракт в Луганске. В МГБ отметили, что пользователям мессенджеров, чьи номера привязаны к мобильному оператору «Водафон Украина», массово рассылаются провокационные сообщения с призывом выйти на несанкционированный митинг 16 апреля. Такие же призывы активно распространяются в социальных сетях центрами информационно-психологических операций по заданию иностранных спецслужб.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что массовая рассылка сообщений осуществляется с территории Украины. Также получены данные о замысле иностранных спецслужб осуществить террористический акт в момент предполагаемого массового скопления людей в центре столицы Луганской Народной Республики», - сообщили в ведомстве.

Ранее два человека погибли в результате обстрела со стороны украинских боевиков колонны автомобилей с беженцами в Харьковской области, которые направлялись на Украину, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, следователи собирают доказательства преступления.