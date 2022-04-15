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МО РФ: в Черниговской области ВСУ заминировали дороги вблизи Великого Щемеля, Наумовки и Холмов

22:42 15.04.2022
Как сообщает МО РФ, завершается подготовка очередных фейков для дальнейшего обвинения ВС РФ в умышленном минировании гражданских объектов.
МО РФ: в Черниговской области ВСУ заминировали дороги вблизи Великого Щемеля, Наумовки и Холмов
© Фото: Jana Cavojska Keystone Press Agency Globallookpress
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Министерство обороны Российской Федерации заявило о минировании военнослужащими Вооруженных сил Украины дорог вблизи Великого Щемеля, Наумовки и Холмов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Корюковском районе Черниговской области военнослужащими ВСУ заминированы проселочные дороги, а также обочины асфальтированных дорог, проходящих вблизи населенных пунктов Великий Щемель, Наумовка и Холмы», - рассказал представитель МО РФ.

Согласно информации Минобороны РФ, в настоящее время завершается подготовка очередных фейковых сообщений с привлечением репортеров западных информационных агентств для дальнейшего обвинения Вооруженных Сил России в умышленном минировании гражданских объектов.

Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении 132 самолетов и 105 вертолетов Вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции России по защите ЛНР и ДНР. В частности, уничтожено 2123 единиц специальной военной техники.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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