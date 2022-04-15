МО РФ заявило об уничтожении 132 самолетов и 105 вертолетов ВС Украины с начала спецоперации
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал количество уничтоженной техники Вооруженных сил Украины с момента начала спецоперации.
Согласно заявлению Минобороны, уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении 13 военных объектов Украины за ночь оперативно-тактической авиацией ВС РФ.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов