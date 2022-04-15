Армия МО РФ заявило об уничтожении 132 самолетов и 105 вертолетов ВС Украины с начала спецоперации МО РФ также сообщило об уничтожении 2123 единиц специальной военной техники. © Видео: Минобороны РФ © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал количество уничтоженной техники Вооруженных сил Украины с момента начала спецоперации. Согласно заявлению Минобороны, уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 457 беспилотных летательных аппаратов, 2224 танка и других боевых бронированных машин, 251 установка реактивных систем залпового огня, 971 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2123 единицы специальной военной автомобильной техники. Ранее в Министерстве обороны России заявили об уничтожении 13 военных объектов Украины за ночь оперативно-тактической авиацией ВС РФ. В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины. Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика