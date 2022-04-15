МО РФ: подразделения ВСУ разместили бронетехнику в школе села Корольки и детском саду в городе Николаев

Начальник НЦУО России подчеркнул, что ВС РФ никогда не рассматривали гражданские объекты в качестве целей огневого поражения, точечные удары наносятся лишь по военным объектам.

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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации, генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что подразделения украинской армии оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику в детском саду №51 города Николаева, в школе и спортклубе села Корольки Сумской области и в лицее №1 населенного пункта Новая Водолага в Харьковской области.

«Особый цинизм киевских властей состоит в том, что данные позиции размещаются в гражданских объектах, которые Вооруженные Силы России никогда не рассматривали в качестве целей для огневого поражения», - сказал начальник НЦУО РФ на брифинге.

Генерал-полковник подчеркнул, что ВС РФ никогда не рассматривали гражданские объекты в качестве целей огневого поражения, точечные удары наносятся лишь по военным объектам.

Напомним, вооруженные силы Украины оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов Краматорска, а также под угрозой расправы заставляли мирных жителей рыть окопы. Местных жителей под угрозой расстрела также принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, отметил начальник НЦУО РФ.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.