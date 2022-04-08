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МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в школах и детсадах Краматорска

22:13 08.04.2022
Местных жителей под угрозой расстрела также принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, отметил начальник НЦУО РФ Михаил Мизинцев.
МО РФ: ВСУ оборудовали огневые позиции в школах и детсадах Краматорска
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов Краматорска, а также под угрозой расправы заставляли мирных жителей рыть окопы. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Штаб по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать непрекращающиеся вопиющие факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям, подчеркнул Мизинцев.

«Вот некоторые из них за истекшие сутки: в Краматорске в зданиях школ и детских садов, расположенных на улице Юбилейная, ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение. Местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы», - перечислил он.

Мизинцев также обратил внимание, что украинские власти провели безжалостный акт уничтожения собственного народа на железнодорожном вокзале Краматорска ракетой  «Точка-У» с кассетной боевой частью.

«Особый цинизм этого злодеяния в том, что людей под предлогом эвакуации местные власти заблаговременно собрали в районе вокзала», - сказал он.

Ранее в Минобороны России рассказали, что удар тактической ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске нанесен дивизионом 19-й ракетной бригады ВСУ, дислоцированным к юго-западу от города. В Следственном комитете РФ по данному факту ведется расследование, возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением во время военного конфликта.

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