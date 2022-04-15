В МО РФ заявили об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками
В Минобороны России заявили об уничтожении отряда польских наемников ракетными войсками ВС РФ. Об этом рассказал официальный представитель МО России Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании. Уничтожены до 30 польских наемников», - заметил Конашенков.
Кроме этого, он рассказал о поражении со стороны ракетных войск 221 военного объекта Украины. По словам Конашенкова, в это число входят 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы противника. Кроме того, подавлено 12 огневых позиций украинской артиллерии.
Также официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об уничтожении украинского вертолета Ми-8, который атаковал российских мирных жителей в Брянской области.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Василий Аристархов