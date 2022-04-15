МО: ракетные войска и артиллерия РФ поразили 217 военных объектов Украины

В течение дня оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила шесть военных объектов украинской армии, отметили в Минобороны.

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Ракетные войска и артиллерия Вооруженных Сил России поразили 217 военных объектов Украины, в числе которых 15 пунктов управления подразделений украинских войск, а также 201 опорный пункт и район сосредоточения живой силы противника. Об этом проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией в течение дня уничтожены шесть украинских военных объектов. Среди них: артиллерийская батарея, две установки реактивной системы залпового огня, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и три района сосредоточения личного состава и украинской военной техники», - сказал представитель оборонного ведомства на брифинге.

Напомним, оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила 13 военных объектов Украины за ночь. Игорь Конашенков добавил, что армейская авиация в районах Гусаровки и Волобуевки уничтожила скопления живой силы и военной техники Украины.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.